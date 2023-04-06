انت الان تتابع خبر في ميسان.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو كريستال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزبيدي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة مخدرات قلعة صالح تمكنت من الاطاحة بتاجر مخدرات ضبط بحوزته 1 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في قضاء قلعة صالح".



وبين، أن العملية جاءت "بعد نصب كمين محكم حيث تم القبض على المطلوب وبحوزته المادة المخدرة"، مشسراً إلى "تسليمه الى جهة الطلب اصولياً".

