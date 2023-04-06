انت الان تتابع خبر احباط محاولات تهريب نحو نصف مليون لتر من المشتقات النفطية بـ8 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت وبعمليات استباقية من منع تهريب (484) ألف لتر من المشتقات النفطية المختلفة في محافظات (بغداد، ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وديالى، والقادسية، والمثنى، والنجف)".وأضاف: "تم ضبط كراج مخصص للتهريب و(19) صهريجاً، وعجلة مختلفة السعات، فضلاً عن إلقاء القبض على (15) متهماً وفقاً لمذكرات قبض قضائية".

وأتم البيان: "جرى تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".