انت الان تتابع خبر الشمري يقرر استحداث ثلاثة اقسام للشرطة في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال زيارته الى محافظة النجف الأشرف، إن "زيارتنا إلى محافظة النجف الاشرف للاطلاع بشكل تفصيلي على الواقع الأمني في المحافظة وتلبية احتياجات الوزارة"، مبينا "اننا ناقشنا مع المحافظ دعم دوائر الشرطة ومشروع الكاميرات".واضاف "قررنا استحداث ثلاثة اقسام شرطة لغرض السيطرة، مع دعم المحافظة بعجلات ودوريات النجدة والمرور"، مشيرا الى "قرب افتتاح مكتب الجواز الإلكتروني بالمحافظة".

وذكر ان "هناك تحولاً نوعياً في مديرية المخدرات وسيتم افتتاح مصحة قسرية بالمحافظة لإعادة تأهيل المتعاطين"، لافتا الى ان "هناك رصداً بالنسبة للمحتوى الهابط وننسق مع القضاء".