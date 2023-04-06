انت الان تتابع خبر امرأة أنجبت طفلا وتركته داخل دلو بحمام منزلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد ضباط الشرطة وهم يركضون بالدلو لإنقاذ الرضيع، الذي كان ملفوفا بقطعة قماش.

ووصلت المرأة بعد أن أنجبت طفلها في المنزل إلى المستشفى وهي تنزف وأبلغت السلطات عن المولود الجديد الذي تركته في دلو بحمامها.

تم إبلاغ الشرطة من قبل سلطات المستشفى وهرعوا إلى منزل المرأة في منطقة ألابوزا بولاية كيرالا.

وبحسب الشرطة وصلت المرأة إلى المستشفى في تشينجانور مصابة بنزيف حاد بعد أن وضعت طفلها في المنزل.

وعثرت الشرطة على الرضيع، الذي يزن 1.3 كغ فقط، في دلو، ونقلوه إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم تسجيل قضية ضد المرأة.