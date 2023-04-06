شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة زايد العليا تقيم مصنع أجبان في مركز إنتاج أصحاب الهمم بأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إنشاء مصنع للأجبان في مركز إنتاج أصحاب الهمم تحت شعار "صنع في الإمارات".

وأقيم المصنع بمشاركة فعلية من أصحاب الهمم، ومن خلال مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في مركز إنتاج أصحاب الهمم للمؤسسة في منطقة الباهية في أبوظبي، لتلبية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان المختلفة، وتخزين حليب الماعز لإنتاجه لاحقًا، وتسهيل الإنتاج باستخدام البرمجة المتقدمة.

ويسهم المشروع في تمكين طلاب التخصصات المهنية في مشاريع تنموية في إمارة أبوظبي، ونفذ خمسة طلاب مواطنين في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني من تخصصات مختلفة ومدرب من الكادر التعليمي المنتسبين للمعهد هذا المشروع.

واستغرق التأسيس أكثر من 3 أعوام، وكانت أول خطوة إنشاء وحدة تصنيع الأجبان في المؤسسة ضمن مشروعات التأهيل المهني والزراعي، توسعت بتوريد منتجات الأجبان بأنواعها واللبنة المصنعة بأنامل أصحاب الهمم منتسبي ورش التأهيل إلى عدد من مؤسسات القطاع السياحي، بناء على احتياجاتهم، ثم بتلبية الطلبات الخارجية. ومع إطلاق منصة مزارع همم تشجيع المواطنين على العمل الحر، وإصدار رخصة أبوظبي للمزارع بالتسجيل في المنصة لتوريد الألبان للمؤسسة، ومع تنامي الخطوات والرغبة في التوسع تولدت فكرة إنشاء المصنع دعمًا للصناعات الوطنية.