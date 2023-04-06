شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد سلاح الخدمات الطبية: الإماراتِ رائدةِ عالميًا في المجالاتِ الطبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال قائد سلاح الخدمات الطبية في وزارة الدفاع العميد الركن طبيب سرحان محمد النيادي، إن دور سلاح الخدمات الطبية، فعال ورئيسي لتعزيز الصحة العامة في الدولة.

وأضاف في كلمة عبر مجلة "الجندي" بمناسبة يوم الصحة العالمي 2023، أن عامُ 2022 شهد زيادةً في التثقيف الصحيِ بالإجراءاتِ الصحيةً الأولية، والتي تساعدُ على الوقاية من الأمراضِ المختلفة، مؤكدًا أن الإماراتِ تعتبر من الدولِ الرائدةِ عالميًا في المجالاتِ الطبيةِ المختلفة.



وقال في نص كلمته: "يحتفلُ العالمُ في السابعِ من أبريل(نيسان) من كلِّ عامٍ بيومِ الصحةِ العالميّ، والذي تقومُ فيه منظمةُ الصحة العالمية باختيارِ موضوعٍ صحيٍّ محدد يهمُّ البشريةَ جمعاء، لجذب أكبر قدرٍ من الانتباه له.ويُعتبرُ 2023 مميزًا لهذه المنظمة العالمية، لأنَّها ستحتفل بمرور 75 عامًا على تأسيسِها، حيثُ اجتمعت دول العالم في العام 1948 لتأسيس المنظمة التي تهدف أساسًا لتعزيز الصحة والحفاظ على عالمٍ أكثر أمانًا صحيًا".

وتابع " اختارت المنظمة عنوان "الصحة للجميع" ليكون شعار هذا العام، والهدف من هذا الاختيار هو دعوةُ الجميعِ للنظرِ مرةً أخرى في مجالِ الصحةِ العامةِ والذي يكونُ النجاحُ فيه سببًا رئيسًا لتعيين نوعيةِ الحياة في المجتمعات، وهي فرصةٌ لتحفيزِ المجتمعِ للعمل على مواجهةِ التحدياتِ الصحيةِ المعاصرة والمستقبلية. وتعتبرُ الإماراتِ من الدول الرائدة عالميًا في المجالات الطبية المختلفة.والنجاح في مواجهة جائحة كورونا أكبر دليل، حيث كانت الإمارات من الدول التي واجهتْ هذا المرض بكل احترافية رغم الكثير من الغموض، إلا أن المسار كان جليًا لنا في محيط الجائحة بدعم ومتابعة مباشرة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولا ينسى مجتمع الإمارات كلمته الشهيرة (لا تشلون هم)، والتي أوقفت موجة الهلع والخوف والغموض التي اجتاحت العالم، واستطاع النظام الصحي بعد ذلك السير بخطى ثابتة بالرغم من التحديات لتجاوز هذه المعضلة الطبية العالمية. إن دور سلاح الخدمات الطبية دورٌ فعالٌ ورئيسٌ لتعزيزِ مجالِ الصحةِ العامةِ في دولة الإمارات، حيثُ كان عامُ 2022 امتدادًا لهذا الدور، وكان العامُ الماضي، استمرارًا لمعركة سلاح الخدمات الطبية لمواجهة الجائحة، فمع ارتفاع عدد الإصابات من بداية 2021 وحتى إعلان نهاية معظم الإجراءات الاحترازية بالدولة، عمل سلاحُ الخدمات الطبية كتفًا بكتف مع الجهات الصحية المدنية في هذا الجانب، وشهد العامُ 2022 زيادةً في التثقيف الصحيِّ بالإجراءات الصحيةً الأولية، والتي تساعدُ على الوقاية من الأمراض المختلفة".