شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يؤيد موقف وإدانة البرلمان العربى تجاه التصعيد الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي التصعيد الإسرائيلي المتكرر بحق المسجد الأقصى، وخاصة في شهر رمضان المبارك، والاعتداء على المصلين والمعتكفين، وإصابة واعتقال عدد منهم.

وأكد نصير أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف التي تكفل حماية دور العبادة ،وشدد نصير على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب نصير المجتمع الدولي أدانه هذه الأعمال الإجرامية المجردة من الإنسانية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير في حماية المقدسات الدينية وحماية الشعب الفلسطيني العزل.