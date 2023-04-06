روسيا.. قوات الامن تحبط محاولة تخريبية أوكرانية في بريانسك

ياسر رشاد - القاهرة - أحبطت قوات الأمن في روسيا، اليوم الخميس، محاولة قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل عبر الحدود إلى أراضي المقاطعة، حسب ما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوما.

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وكتب بوغوماز عبر “تيليجرام”: “اليوم أحبطت قوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسية في مقاطعة بريانسك، محاولة تسلل إلى أراضي روسيا بالقرب من قرية سلوتشوفسك بمقاطعة بوغار، قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تضم 20 فردا”، وفقًا

لموقع الغد الإخباري.

وأضاف الحاكم أن وحدات من القوات المسلحة الروسية وقوات حرس الحدود وجهت ضربة نارية للعدو، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد بوغوماز بتعرض إحدى القرى الحدودية مع أوكرانيا للقصف بقذائف هاون أطلقت من الجانب الأوكراني، مؤكدا وقوع أضرار مادية فقط.

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