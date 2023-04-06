احتجاجات فرنسا.. إغلاق الشوارع وتعطل رحلات الطيران

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت الاحتجاجات الفرنسية، اليوم الخميس، حيث عطل متظاهرون حركة المرور في مطار باريس الرئيسي وتجمعوا في مدن فرنسية أخرى، ضمن إضرابات ومظاهرات تسعى إلى إلغاء إصلاحات نظام التقاعد.

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وشهد مطار شارل دي جول الرئيس بباريس تعطل بعض الرحلات الجوية على خلفية قيام إضرابات عمالية من قبل موظفين المطار، للتماشي مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

ودفعت الشرطة الفرنسية بنحو 11500 عنصر، وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام الدولية، استعدادًا لمواجهة الأحداث التي تبدأ اليوم، وذلك بعدما فشل اجتماع النقابات العمالية مع الحكومة الفرنسية أمس لإيجاد حل لأزمة رفع سن التقاعد في البلاد.

وفي باريس، عبر صائدو الفئران عن غضبهم بإلقاء جثث القوارض في قاعة المدينة.

كان هذا الاحتجاج أمس الأربعاء، وهو أحد أكثر التوضيحات الصادمة لكيفية إثارة خطط ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 غضب العمال.



وأظهرت قناة (بي إف إم- تي في) جثث القوارض الهزيلة تقذف من عمال يرتدون سترات واقية بيضاء.

قالت ناتاشا بوميه، زعيمة فرع الخدمات العامة لنقابة الكونفدرالية العامة للشغل ”سي جي تي”، اليوم الخميس، إن صائدي الفئران في باريس يريدون ”إظهار الواقع الصعب لمهمتهم”، وأن الغضب من إصلاحات ماكرون للمعاشات التقاعدية يتحول إلى حركة أوسع

عمالية أوسع.وقالت في مقابلة عبر الهاتف ”كل هذا الغضب يجمع كل أنواع الغضب”.وفشلت عشر جولات سابقة من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد منذ يناير كانون ثان الماضي في إقناع ماكرون بتغيير مساره، ولم يكن هناك ما يشير من حكومته على أن الجولة الحادية عشرة من الاضطرابات اليوم الخميس ستجعلها تتراجع.وسرعان ما انتهت المحادثات بين قادة النقابات العمالية ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن يوم الأربعاء دون أي اختراق، ما مهد الطريق للمحتجين للعودة إلى الشوارع.

وقالت شركة تشغيل المطار إن نحو 100 متظاهر في مطار شارل ديغول في باريس أغلقوا طريقا يؤدي إلى مبنى الركاب رقم 1 صباح الخميس ودخلوا مبنى الركاب.

وأضافت ان الرحلات الجوية لم تتأثر، لكن المسافرين الذين يسحبون أمتعتهم اضطروا إلى شق طريقهم متجاوزين المتظاهرين الملوحين بالأعلام.

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