ماكرون يدعو الصين لإعادة روسيا إلى رشدها

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينج للتدخل في الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة إعادة روسيا إلى رشدها، مؤكدًا أن الصين تلعب دورا مهما في بناء العالم.

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وأكد الرئيس الفرنسي خلال زيارة دولة في بكين لنظيره الصيني: "أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدهاـ والجميع إلى طاولة المفاوضات".

وأشاد الرئيس الصيني خلال لقاء مع نظيره الفرنسي بالعلاقات مع فرنسا في عالم يشهد "تغيرا تاريخيا عميقا"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وقال شي إن "العالم يشهد الآن تغيرا تاريخيا عميقا".

وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات بين باريس وبكين شهدت مع ذلك "تطورا إيجابيا وثابتا".

وعقد ماكرون لقاء منفردا، بعد ظهر الخميس، مع نظيره الصيني. وستنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار اجتماع ثلاثي يريدان خلاله إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ

أكثر من سنة.

واعتبر ماكرون أن الصين تلعب دورا مهما في بناء العالم. وكتب ماكرون تغريدة قبيل بدء المحادثات مع الرئيس الصيني: "إنني مقتنع بأن للصين دورا مهما في بناء العالم، وهذا ما جئت لمناقشته"، قائلاً: "إننا سنناقش مع الرئيس شي جينبينغ أيضا قضايا تخص الشركات والمناخ والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي".

تجدر الإشارة الى أن ماكرون وصل إلى الصين، الأربعاء، في زيارة تنتهي الجمعة. وهذه هي الرحلة الأولى للرئيس الفرنسي إلى الصين منذ 3 أعوام ونصف، حيث كانت آخر زيارة له إلى بكين في خريف عام 2019 خلال فترة رئاسته الأولى.

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