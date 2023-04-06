الرئيس الصيني يستقبل نظيره الفرنسي في بكين قبل اجتماع ثلاثي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقاء منفرد، قبل أن تنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية، فيما حافظت العلاقات بين البلادين على زخم إيجابي وثابت.

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ونقل عن شي أنه أشاد بالعلاقات مع فرنسا في الوقت الذي يمر فيه العالم بتغييرات "عميقة"، وبدوره، أكد ماكرون، لشي أنه "يعول عليه لإعادة روسيا إلى المنطق".

وفي ذات السياق، يعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، مع نظيره الصيني شي جين بينج، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اجتماعًا ثلاثيًا حيث ينويان إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا.

وباشر ماكرون، محادثاته في بكين لبناء "طريق مشترك" مع الصين قبل أن يلتقي شي، الذي يأمل منه أن يلعب دور الوسيط في التوصل إلى السلام في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي، في مستهل اجتماع أول في قصر الشعب قلب السلطة الصينية مع رئيس الوزراء لي كيانج، "القدرة على تشارك تحليل مشترك وبناء طريق مشترك أمر بالغ الأهمية"، مشددًا على أهمية "الحوار بين الصين وفرنسا في هذه المرحلة المضطربة التي نمر بها".

ورأى ماكرون في تصريح يوم أمس الأربعاء، خلال اليوم الأول من زيارة الدولة التي

يجريها أن بكين يمكنها أن تضطلع "بدور رئيسي لإيجاد طريق يفضي إلى السلام" في أوكرانيا متحدثًا عن وثيقة تضمنت 12 نقطة نشرتها بكين في فبراير حول الموقف الصيني.

ووجهت أورسولا فون دير لايين، من جهتها تحذيرًا أشد لهجة الأسبوع الماضي في بروكسل بقولها "الطريق التي ستواصل فيها الصين التصرف حيال حرب بوتين ستشكل عاملاً حاسمًا في مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".

يُذكر أن زيارة ماكرون التي تستمر 3 أيام تهدف إلى إحياء الحوار وجاهيا بعد تواصل عن بعد خلال سنوات جائحة كوفيد الثلاث، وسيكون لها شق اقتصادي مهم، ويرافق ماكرون أكثر من 50 شركة فرنسية بينها إيرباص وكهرباء فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي سنوقع عقود كبرى، الخميس، داعيًا إلى عدم الانفصال عن الصين في هذا المجال.

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