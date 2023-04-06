فنلندا.. استقالة الحكومة بقيادة سانا مارين

ياسر رشاد - القاهرة - سلمت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، اليوم الخميس، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية سولي نينيستو، فيما يبدأ الأسبوع المقبل تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة حزب الائتلاف الوطني.

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واستقالت حكومة مارين عقب خسارة حزبها في الانتخابات النيابية، على أن تستمر في أداء المهام الفنية للحكومة المؤقتة حتى يتم تعيين الحكومة الجديدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وسوف يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل بقيادة حزب الائتلاف الوطني المحافظ المعارض الذي فاز في الانتخابات.

وقد أجريت انتخابات البرلمان الفنلندي 2 أبريل، وجاء حزب مارين الديمقراطي الاجتماعي في

المرتبة الثالثة بنسبة 19.9% من الأصوات و43 مقعدا في البرلمان، فيما فاز حزب الائتلاف الوطني بنسبة 20.8% من أصوات الناخبين، وسيبدأ البرلمان الجديد عمله في 11 أبريل الجاري.

وقالت مارين في مؤتمر صحفي إنها تعتزم ترك منصب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحلول الخريف المقبل، عندما يتم اختيار قيادة جديدة للحزب، وأكدت على بقائها عضوا في البرلمان الفنلندي.

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