وزير الخارجية يثمن دور الصين في الوصول إلى الاتفاق السعودي الإيراني

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين قانغ، وذلك خلال زيارة الوزير السعودي الرسمية إلى العاصمة بكين. وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون. وتطرق الجانبان إلى المستجدات بشأن الاتفاق بين المملكة وإيران، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من جهود إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم. كما ثمن وزير الخارجية الدور الإيجابي لجمهورية الصين الشعبية، في الوصول إلى الاتفاق السعودي الإيراني، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.



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