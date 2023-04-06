العراق في تصنيف "فيفا" الجديد: السابع آسيوياً و67 عالمياً

وبحسب النسخة الأحدث من التصنيف التي أصدرها "فيفا" اليوم، احتل المنتخب العراقي، المركز الـ67 على مستوى منتخبات العالم، كما جاء في المركز السابع على مستوى قارة آسيا، بعد منتخبات ايران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.*تصنيف افضل المنتخبات العالمية حسب تصنيف الفيفا لشهر نيسان (2023) :

1. الأرجنتين