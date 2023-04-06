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العراق في تصنيف "فيفا" الجديد: السابع آسيوياً و67 عالمياً

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452449-638163740457513953.jpg

2023-04-06 | 12:32

العراق في تصنيف "فيفا" الجديد: السابع آسيوياً و67 عالمياً

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الخليج 365 - رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس 6 أبريل/نيسان 2023، تصنيف منتخبات العالم لشهر نيسان الجاري.

وبحسب النسخة الأحدث من التصنيف التي أصدرها "فيفا" اليوم، احتل المنتخب العراقي، المركز الـ67 على مستوى منتخبات العالم، كما جاء في المركز السابع على مستوى قارة آسيا، بعد منتخبات ايران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.

*تصنيف افضل المنتخبات العالمية حسب تصنيف الفيفا لشهر نيسان (2023) :

1. الأرجنتين

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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