انت الان تتابع خبر المصادقة على تثبيت محاضري ميسان وذي قار وواسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجبوري صادق على تثبيت محاضري ( ميسان وذي قار وواسط) على الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١".

وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية ميسان بلغ ٥٩٦٠ ، أما محاضري ذي قار فبلغ عددهم ٢٧٥١٠ مثبت فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك تربية واسط ٢١١٥٧ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".

