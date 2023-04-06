انت الان تتابع خبر المصادقة على تثبيت محاضري ميسان وذي قار وواسط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجبوري صادق على تثبيت محاضري ( ميسان وذي قار وواسط) على الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١".
وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية ميسان بلغ ٥٩٦٠ ، أما محاضري ذي قار فبلغ عددهم ٢٧٥١٠ مثبت فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك تربية واسط ٢١١٥٧ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".
وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية ميسان بلغ ٥٩٦٠ ، أما محاضري ذي قار فبلغ عددهم ٢٧٥١٠ مثبت فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك تربية واسط ٢١١٥٧ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".