اخبار العالم

المصادقة على تثبيت محاضري ميسان وذي قار وواسط

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر المصادقة على تثبيت محاضري ميسان وذي قار وواسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجبوري صادق على تثبيت محاضري ( ميسان وذي قار وواسط) على الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١".

وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية ميسان بلغ ٥٩٦٠ ، أما محاضري ذي قار فبلغ عددهم ٢٧٥١٠ مثبت فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك تربية واسط ٢١١٥٧ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".


الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا