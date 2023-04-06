انت الان تتابع خبر ام برهان تناشد الجهات الامنية الكشف عن مصير اولادها المختطفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هنا تجتمع عبارات الالم والحسرة والفراق عند ام برهان التي فقدت جميع أبنائها، سبعة رجالٍ اختفوا بين ليلة وضحاها جراء التغييب القسري عام الفين واربعة عشر خلال عمليات تحرير قضاء الدور في صلاح الدين من عصابات داعش الإرهابية.

ام برهان تطالب الجهات الامنية بالكشف عن مصير اولادها الغائبين منذ تسعة أعوام. بحّ صوتها وهي لا تزال تناشد لعلّها تجد استجابة في يوم ما. فألم الفراق لم يكن وحده من سرق طعم الراحة من هذه السيدة فالتنظيمات الإرهابية فجّرت منزلها وجعلت حياتها مبعثرة .