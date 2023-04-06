شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود شعلان: الشركة المتحدة أعادت بناء الهوية الوطنية بأعمال درامية هادفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن دراما المتحدة عبرت عن عدد من القضايا فى المجتمع وتناولت الموضوعات بشكل مفصل ووضعت حلول لبعض الظواهر المنتشرة فى المجتمع وهذا هو دور الفن الحقيقى الذى تقوم به الشركة المتحدة على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة الإعلامية تقدم على مدار السنوات الأخيرة حزمة من الأعمال الفنية التى لها دور كبير فى عودة الريادة للفن المصرى بقوة، متابعا:" نشهد تنوع كبير كبير فى الموسم الدرامى على وجه الخصوص هذا العام ما بين الكوميدى والاجتماعى والتاريخى والدينى والأعمال الوطنية العظيمة التى تبرز التضحيات التى قام بها أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل".

وأشار النائب محمود شعلان، إلى أن الشركة المتحدة قدمت محتوى فنى مميز للغاية خلال موسم رمضان هذا العام، لافتا إلى أن الدراما المقدمة ابتعدت عن الإسفاف والابتذال ومشاهد العنف، منوها أن المحتوى المقدم آمن للأسرة والأطفال، قائلا:" الانتاج الدرامي المتنوع للشركة المتحدة للخدمات خلال شهر رمضان المبارك، حيث إنها تستطيع إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، كما نجحت في استعادة ريادة الفن لمكانته.