شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد موسى: دراما المتحدة تلقى الضوء على موضوعات هامة فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد حمدى موسى، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة حرصت على تقديم مجموعة من الأعمال الفنية التى تضمنت عدة رسائل أبرزها الرسائل الوطنية التى تخدم تماسك المجتمع والحفاظ على هويته الثقافية والفكرية والتاريخية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القوى الناعمة هي السلاح الرئيسي وأحد أهم الآليات المستخدمة فى زيادة وعى المواطنين، ونشر القيم الإيجابية، وحرصت الشركة المتحدة على على تواجدها بالخريطة بتجسيدها صمود أبنائنا من رجال القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، وتعزيز روح الانتماء والوطنية لدى أطفالنا والأجيال القادمة.

وأكد عضو النواب، أن الشركة المتحدة استطاعت أن تقدم موسم مختلف بل وأنها خلال الفترة الأخيرة تتكامل مع دور الدولة في نشر الوعي، وذلك من خلال أكثر من عمل تناول ملف قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، والختان والزواج المبكر فضلا عن منع المرأة الصعيدية من الميراث، وهو ما يجعل تلك الأعمال أداة مهمة في تغيير ثقافة المجتمع بمناهضة ذلك الفكر بلغة بسيطة ووسيلة تصل لكل بيت مصري من خلال الشاشة الصغيرة، وكل الأعمال التى تقدمها الشركة المتحدة تناسب وتستوعب مختلف الأذواق والفئات العمرية فى المجتمع المصرى، متابعا:" نحن أمام توليفة درامية مزجت عناصرها بدقة، ورسمت خطوطها العريضة وفق استراتيجية واضحة تقدم محتوى هادف".