انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية ، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

