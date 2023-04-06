شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الامريكي يشدد على معالجة مخاطر الذكاء الصناعي المحتملة على المجتمع والامن القومي والاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد الرئيس الامريكي جو بايدن، ان الذكاء الصناعي يمكن ان يساعد في علاج الامراض ومكافحة تغير المناخ..مشددًا على ضرورة معالجة مخاطره المحتملة على المجتمع والامن القومي والاقتصاد.

وقال الرئيس الأميركي خلال اجتماعه بمجلس مستشاريه للعلوم والتكنولوجيا " لم يتضح بعد ما إذا كان الذكاء الصناعي ينطوي على مخاطر، وأن شركات التكنولوجيا تتحمل مسؤولية ضمان سلامة منتجاتها قبل الإعلان عنها".

واضاف "تتحمل شركات التكنولوجيا، من وجهة نظري، مسؤولية التأكد من أن منتجاتها آمنة قبل الإعلان عنها".

وعندما سئل عما إذا كان الذكاء الصناعي خطيرا، قال "لم يتضح بعد، ويمكن أن يكون كذلك"..مشيرًا إلى إن وسائل التواصل الاجتماعي أوضحت بالفعل الضرر الذي يمكن أن تتسبب فيه التقنيات الفائقة دون الضمانات المناسبة، وفي غياب الضمانات نرى تأثيرها على الصحة العقلية والصور الذاتية والمشاعر واليأس خاصة بين الشباب.

وسبق أن دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك مع مجموعة من خبراء الذكاء الصناعي ومديرين تنفيذيين في رسالة مفتوحة إلى التوقف لمدة ستة أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي-4) الذي أطلقته (أوبن إيه.آي) في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه التطبيقات على المجتمع.

