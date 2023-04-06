شكرا لقرائتكم خبر عن ­­­النائب عادل عامر: الشركة المتحدة أعادت الريادة للفن المصرى بأعمال متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تُعيد الريادة للفن المصرى مرة اخرى، وذلك من خلال تقديم موسم درامى متنوع يناقش جميع القضايا المجتمعية بأسلوب راق ولغة حوار بعيدة عن الألفاظ الخادشة للحياء وموضوعات تخص جميع أفراد الأسرة المصرية.

وأضاف النائب عادل عامر، إن الفن يمثل القوة الناعمة التى يٌعول عليها فى مناقشة القضايا المجتمعية وغيرها من الموضوعات وهذا ما قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة اعادة الروح والجمهور للشاشة الصغيرة مرة اخرى من خلال حزمة من الأعمال الهادفة التى تناقش موضوعات قائمة بالفعل ولم يقتصر الأمر على النقاش فقط ولكن وضع حلول وتضمين هذه الأعمال رسائل حيوية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة ساهمت بقوة في إعادة الفن دوره الحقيقي فى بناء الهوية وتشكيل الوعي، وتحملت مسئولية إنقاذ صناعة الدراما في فترة غاية في الصعوبة، لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية كرائدة في مجال الفن والثقافة، مشيرا إلى أن أن الشركة المتحدة استطاعت خلال الآونة الأخيرة أن تطور صناعة الدراما فى مصر وتحرص على إحياء ودعم قيمة ودور الفن كقوة ناعمة.