إصابة رئيس وزراء إيطاليا السابق بسرطان الدم

ياسر رشاد - القاهرة - نُقل رئيس حكومة إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى، فيما أعلن مصدر مطلع أنه مصاب بسرطان الدم، مؤكدًا ما أوردته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية.

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ويتلقى برلسكوني (86 عامًا) العلاج في وحدة للقلب بالعناية المركزة في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو منذ يوم الأربعاء، بعد أن أصيب بمشاكل في التنفس.

وعانى قطب الإعلام والملياردير من اعتلال متكرر في صحته في السنوات الماضية وخرج من نفس المستشفى الأسبوع الماضي فقط.

وتولي برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1994، واستبعد من مجلس الشيوخ فى نوفمبر 2013 إثر إدانته بتهمة

تهرب ضريبي ومنع من المشاركة فى الانتخابات النيابية 6 سنوات لكنه أنتخب فى البرلمان الأوروبي فى عام 2019.

وخضع برلسكوني (86 عامًا)، الذي شغل منصب رئاسة الوزراء أربع مرات، لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا. ودخل إلى المستشفى مرارا على مدى الأعوام القليلة المنصرمة بعد أن أصيب بكوفيد-19 في عام 2020.

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