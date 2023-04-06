عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر انتهاكات واقتحامات المستوطنين بحق المسجد الأقصى بصورة شبه يومية، وفي آخر التطورات، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، ساحات المسجد من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

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وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عند الساعة السابعة صباحًا المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وانتشرت في ساحاته بدعوى تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المصلى القبلي، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وعقب انتشار قوات الاحتلال في ساحات الحرم، فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى، والتي تأتي بمناسبة عيد "الفصح اليهودي".

وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات تضم كل واحدة منها 50 مستوطنًا.

وأضاف الشهود أن هذه المجموعات المقتحمة نفذت جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقت شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام عدد من المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم، وعند مصلى "باب الرحمة"، وقبالة قبة الصخرة

قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وكانت "منظمات الهيكل" المزعوم، قد دعت أنصارها وجمهورها إلى تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى خلال "الفصح اليهودي" الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.

ومنذ ساعات الفجر، فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى ساحات الحرم، ومنعت من هم دون سن الأربعين عامًا، من الدخول إلى الأقصى والصلاة فيه.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وإخراجهم منه بالقوة، الأمر الذي أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.

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