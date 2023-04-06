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خبر سار لمحاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجبوري صادق على تثبيت محاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين العامة للطباعة على الملاك الدائم، واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١".

وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الثالثة بلغ ١٥٢٩، أما محاضري الرصافة الثانية فبلغ عددهم ٣٨٧٤ مثبت فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك شركة النهرين العامة للطباعة ٤٣ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".

وصادق وزبر التربية، ايضا، على أمر تعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا على الملاك الدائم للوزارة والوارد من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بحسب البيان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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