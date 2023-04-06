انت الان تتابع خبر خبر سار لمحاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجبوري صادق على تثبيت محاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين العامة للطباعة على الملاك الدائم، واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١".

وأضافت، أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية الكرخ الثالثة بلغ ١٥٢٩، أما محاضري الرصافة الثانية فبلغ عددهم ٣٨٧٤ مثبت فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك شركة النهرين العامة للطباعة ٤٣ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".