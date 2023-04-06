انت الان تتابع خبر وفد أمني برئاسة الشمري يصل النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الشمري ووكلاء الوزارة للاستخبارات والشرطة والامن الاتحادي وصلوا الى محافظة النجف".

وأضاف، أن "هذه الزيارة تهدف للاطلاع على واقع المحافظة الامني ومتابعة عمل واحتياجات جميع مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة"، مبينا أن "وزير الداخلية والوفد المرافق له سيلتقي محافظ النجف ورئيس محكمة الاستئناف والحكومة المحلية لمناقشة جملة من المواضيع".



وأشار البيان الى، أن "الوفد ضم قائدي قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومدراء الاحوال المدنية والجوازات والاقامة والمرور العام والنجدة وعدد من المدراء في الوزارة".