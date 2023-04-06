فلسطين تطالب أمريكا بإجبار إسرائيل على وقف التصعيد في الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - حمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إسرائيل مسئولية التصعيد وتفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مطالبا الإدارة الأمريكية بالتدخل للضغط على إسرائيل ودفعها للتوقف عن الإجراءات التي تتخذها بشكل أحادي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

فلسطين تُطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل

وقال الناطق الفلسطيني ـ في تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية مساء اليوم ـ إن "الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة

مع الجانبين الأمريكي والأوروبي ومع الأمم المتحدة لوقف العدوان والتصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى والالتزام بما تم الاتفاق عليه"، مضيفا أن "الرئاسة تطالب من الإدارة الأمريكية ليس الضغط فقط بل أن تجبر إسرائيل على التوقف عن الأعمال التصعيدية في المنطقة".