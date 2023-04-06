شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بينها "الملكة" الجديدة.. أسرار ومفاجآت بطاقة تتويج تشارلز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملت بطاقة الدعوة التي سيوجهها قصر باكينجهام إلى 2000 شخص لحضور حفل تتويج الملك تشارلز مفاجأة لم تكن متوقعة في نظر الكثيرين.

كان اللافت للنظر أن اسم كاميلا لم يعد مقترنا به لقب "الملكة القرينة"، بل يبدو أن لقبها سيتحول إلى الملكة كاميلا فقط.

بطاقة الدعوة هي من تصميم أندرو جاميسون، وتتميز بألوانها الزاهية وزخارف من أوراق اللبلاب والزعرور والبلوط، والتي استقيت من الفولكلور البريطاني، وترمز إلى الربيع والبعث، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

كما احتوت بطاقة الدعوة على عدد من الزهور البرية البريطانية مثل زنبق الوادي وزهرة دوار الشمس والفراولة البرية وزهرة البلوبيلز التي تأتي على شكل جرس أزرق وغصن إكليل الجبل.

كما تتضمن عددا من الطيور والحشرات البرية منها "نحلة وفراشة، وخنفساء".

ولفتت صحيفة الغارديان البريطانية، إلى أن تتويج كاميلا بلقب الملكة، يمثل تجسيدا لرحلة كاميلا المذهلة على مدى أكثر من خمسة عقود، من علاقة رومانسية سرية إلى زوجة الملك والتي ستكلل بتتويجها بشكل رسمي كملكة إلى جانب الملك تشارلز الثالث.

وعندما تزوجت كاميلا من تشارلز عام 2005، كانت هناك تساؤلات حول إمكانية أن تصبح كاميلا الزوجة الأولى لملك بريطاني لا تحمل اسم ملكة.

وأكد قصر باكنجهام أن الأمير جورج، حفيد الملك تشارلز وأحفاد الملكة كاميلا، سيلعبون أدوارًا رئيسية في تتويج العاهل البريطاني الشهر المقبل.

لكن الغموض لا يزال قائمًا حول قبول الأمير هاري وزوجته ميجان الدعوة لحضور حفل التتويج التي ستقام في 6 مايو/ أيار المقبل.