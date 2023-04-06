شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تواجه جافلين وهيمارس بـ "القبعة".. أوكرانيا أرض الحرب والابتكار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - "الحاجة أم الاختراع"، مثل غربي شق طريقه إلى الحرب الأوكرانية التي كانت للأسلحة الأمريكية كلمة مسموعة فيها، مما دفع القوات الروسية إلى استلهام المثل الغربي وتطبيقه العملي.

فمن صواريخ جافلين مرورًا بالطائرات المسيرة ومنظومات هيمارس إلى مدافع الهاوتزر، أسلحة أمريكية كانت بمثابة صداع للدبابات الروسية، مما دفع موسكو إلى التفكير في حل عملي، لحماية قواتها، والتقليل من الخسائر العسكرية.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن دبابات تي-80 الروسية ظهرت في أوكرانيا مؤخرًا مزودة بما يشبه "القبعة المعدنية"، لحمايتها من طائرات "كاميكازي" المسيرة التي يطلقها الجيش الأوكراني، والتي تهاجم من الأعلى.

ووفقا للتقارير المحلية، فإن الجيش الأوكراني استخدم هذا النوع من الطائرات بكثافة في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنها مسيرات تحمل عبوات ناسفة أو رؤوسا حربية بقنابل يدوية من نوع "راي"، وقذائف صاروخية من طراز آر بي جي7 وآربي بي جي16 وآر بي جي22 والتي يعتمد عليها الجيش الأوكراني بشكل كبير.

ويغطي هذا الدرع جوانب برج الدبابة وجهتها الخلفية، ويمنح الدبابة قدرات كبيرة خلال المواجهة، مما يجعلها مقاومة للذخائر الخفيفة التي يتم إسقاطها جوًا والمدفعية الموجهة.

وكانت القوات الروسية أجرت تحديثًا على الدبابة تي 80 بي في إم، بمحركات بقوة 1250 حصانا، وجيل جديد من "الدروع التفاعلية"، ونظام حديث للتحكم والحد من الحرائق وأجهزة تصوير حرارية تسمح لهم بالعثور على الأهداف وضربها ليلا ونهارا بنفس الكفاءة.