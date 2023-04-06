شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كييف: منظومة أفينجر الأمريكية تدخل الخدمة بالجيش الأوكراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن قائد القوات الأوكرانية المشتركة، سيرغي نايف، الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "أفينجر" دخلت الخدمة في الجيش الأوكراني.

وكتب نايف على تطبيق تليجرام: "تم تعزيز حماية المجال الجوي لمنطقة العمليات الشمالية بالأسلحة التي قدمتها الدول الأعضاء في حلف الناتو. منظومة الصواريخ "أفينجر" دخلت الخدمة فعليا".

كما نشر مقطع فيديو مع وجود نظام دفاع جوي في الخلفية، موضحا أن عناصر الجيش الأوكراني العاملين على منظومات "أفينجر" قد تدربوا على استخدامها في ألمانيا، ووصف المنظومة بأنها "جيدة وفعالة".

وكانت الولايات المتحدة قد خصصت حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في 20 يناير، بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار.

وأفاد البنتاجون أنها كجزء من هذه الشريحة، ستنقل واشنطن إلى كييف 8 منظومات دفاع جوي "أفينجر"، و59 عربة قتال مشاة "برادلي" و590 صاروخًا للأنظمة المضادة للدبابات "توو"، بالإضافة إلى 295 ألف قطعة ذخيرة عيار 25 ملم.

ونظام أفنجر هو نظام دفاعي قصير المدى محمول على مركبات هامفي الأمريكية المتعددة المهام مضاد للأهداف الجوية منخفضة الارتفاع وهي المروحيات والطائرات دون طيار والصواريخ الجوالة والمقاتلات المقتربة القاصفة.