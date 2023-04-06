شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى أولا.. 237 مليون جنيه لتنفيذ 3 مشروعات بالمعهد القومى للقياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اهتماما بالغا بتطوير البحث العلمى، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما تستهدف الحكومة، الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، مع مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية، فضلا عن استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، و مبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.

وفي هذا الصدد نستعرض أهم مشروعات المعهد القومي للقياس والمعايرة الذي خصص له استثمارات قدرها 237 مليون جنيه، خلال العام المالي الجاري 2022/2023 :

1 - استكمال آلات ومعدات وتجهيزات وأبحاث ودراسات .

2- استكمال مبنى القياسات الإشعاعية الجديد بالهرم.

3- إحلال وتجديد الأعمال الكهربائية والأعمال الميكانيكية والأعمال المدنية والمعمارية ومعالجة هبوط الأرضيات.