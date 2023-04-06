دعاء ليلة القدر 2023.. موعدها والأدعية المستجابة

ياسر رشاد - القاهرة - مع اقتراب ليلة القدر 2023، يبحث الكثير عن دعاء ليلة القدر، حيث اتفق العلماء بأنها قد تكون بالعشر الأواخر من رمضان.

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وأوضح العلماء، أنها على الأرجح تكون في الليالي الوتر من العشر الأواخر، وأرجى ليلة لها هي ليلة السابع والعشرين.

ومن أدعية ليلة القدر 2023 كالتالي:

اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أبى وامي وجميع من له حق علينا..

اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت

اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

ونقول فى دعاء ليلة القدر 2023 اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك واجعلني فيها من أوليائك واجعلها لي خيرا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم..

اللهم اجعلني وأهلي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها إن تتقبل ما دعوتك به وان تقضي حاجتي يا ارحم الرحمين.

اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه، ونور تهدي إليه، ورحمة تنشرها، ورزق تبسطه، وضر تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها.

وصل اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين..

اللهم إنك كريمٌ عفوٌ تحب العفو فاعف عنا..

اللهم أعتق رقابنا من النار..

اللهم أنى أبرأ اليك من كل حولٍ وطولٍ وقوةٍ الا حولك وقوتك

اللهم أقمني في مكانٍ ترضى فيه عني

اللهم إني لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا

ولن أستطيع ان آخذ الا ما أعطيتني ولن أتقي إلا ما وقيتني

فوفقني اللهم لما تحب وترضى من القول والعمل

اللهم وفقني لقيام ليلة القدر وأحسن وقوفي بين يديك

ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

ونقول فى دعاء ليلة القدر 2023 اللهم إني اتوسل بك اليك، وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي اليك، فكن اللهم شفيعي لديك،وعاملني بالإحسان لا بالميزان

‏ربّي عوضني خيرًا عن كل شيء انكسر بنفسي، وكل يأسٍ أصاب قلبي، ولا تجعل لي رجاء عند غيرك، اللهُم ارني الفرح بمُستقبلي، اللهُم سُر قلبي بفرحةٍ تغنيني عن كل تعب، اللهُم عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به.

‏يا رب إنك تدرك دعواتي حتى لو لم انطق بها، اللهُم حقّق لي ما اُريد فأنت تعلم السِر وما يخفى، اللهُم فوضتك أمري ُكله فجمّله خيرًا بما شِئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دُعائه فأجبته.

‏يا رب أفرحني بشيء انتظر حدوثه اللهم إني متفائل بعطائك فأكتب لي ما أتمنى اللهم أسعدني في أبسط تفاصيل حياتي وقرب لي الخير يا رب لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي وسهل علي ما استثقلته نفسي اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واروي قلبي بكل أمنية أخبرتك بها.

‏اللهُم اجبر خاطري جبرًا أنت وليّه، فإنه لا يُعجزك شيئًا، في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يا رب أن تستقيمَ حياتي، وأن لا أضيع في زحام الطريق، وأن لا أخيّر بينَ أحب أشيائي، ربي أسعدني وأشرح صدري وأرح قلبيّ، اللهُم إنّي أستودعك راحتي فجعلني أسعّد خلقك.

‏يارب أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تُصعب لي حاجة، ولا تُعظم علي أمرًا ولا تحن لي قامة،ولا تفضح لي سرًا ولا تكسر لي ظهرًا.

‏اللهم من كان مريض فأشفه ومن كان مهمُوم فأزل همه ومن كان حزين فأسعده ومن كان يرجو توفيقك فوفقه.

‏اللهم اجعل دعواتنا لا تُرد،وهب لنا رزقا لايعد، وأفتح لنا بابًا للجنة لا يسد.

‏اللهم نسألك في هذا اليوم أن تمسح عنا أوجاعنا وتنور ظلمات ليالينا، اللهم إسقنا فرحًا وإرزقنا من كل مداخل الخير

‏اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم ياغني من للفقير غيرك،اللهم

ياعزيز من للذليل غيرك، اللهم إغننا بحلالك عن حرامك وإجعلنا من الفائزيّن.‏اللهم اقض حاجاتنا التي لا نستطيع صياغتها في دعاء أنت أعلم منا بها وأقدر منا عليها‏اللهم أرحني بعد التعب وأسعدني بعد الحزن وكافئني بعد الصبر، اللهم إني أعيذ قلبي من وحشة الدنيا وكدرها، اللهم ازح من قلبي كل خوف يسكني وكل ضُعف يكسرني وكل أمر يبكيني قويني يالله ولا تفجعني في مستقبلي ولا تُعسر أمري وأفتح لي أبوابي المغلقه.‏ اللهم أجبر كسر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبرًا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا ربّ‏اللهم أجبر كسر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض ،جبرًا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب‏اللهم أجبر كسر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض،جبرًا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب‏اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.اللهم إني أسالك يا ألله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.‏ اللهم إني أسالك أن ترفع ذِكري، وتضع وزري، وتُصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.‏اللهم إني أسالك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد (صل الله عليه وسلم) في أعلى جنة الخلد.‏اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.‏اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.‏اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.‏ اللهم عافني في روحي وفي جسدي، وفي قلبي وفي بدني، وفي صحتي وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي.‏ اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء.‏اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ‏فى العالمين إنك حميد مجيديستحب إحياء ليلة القدر بالصلاة، والقرآن، والذكر، والاستغفار، والدعاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وصلاة التراويح في رمضان إحياء لها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، ولذلك نوضح لكم تواريخ الليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضن لاغتنام دعاء ليلة القدر 2023.