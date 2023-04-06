قمر رمضان يُزين سماء مصر في مشهد بديع

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد سماء مصر والعالم اكتمال القمر "بدر شهر رمضان الكريم"، حيث يظهر القمر بدرًا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة اليوم الخميس.

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وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن قمر شهر رمضان:

- يبلغ لمعان القمر 100% ويظل بالسماء طوال الليل.

- يغرب القمر مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

- يبدو في هذه الحالة كما لو كان بدرًا في الفترة من 4 إلى 7 أبريل، لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر

بسهولة في هذه الفترة.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر الزهري أو الوردي.

- كما يُعرف بإسم قمر العشب دلالة على أجواء الربيع ونمو الأزهار والعشب في هذا الوقت من العام.

- يأتي وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

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