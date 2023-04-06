شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أسامة فتحى: المتحدة قدمت الأعمال الاجتماعية بمنظور جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أسامة فتحى، عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة قدمت موسما دراميا مختلفا شكلا ومضمونا هذا العام، وذلك من خلال التنوع الكبير فى الأعمال الفنية المعروضة على الشاشة الصغيرة هذا العام، والتى ألقت الضوء على مختلف القضايا وذلك لاستعادة الريادة للأعمال الفنية المصرية مرة أخرى.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالأعمال الفنية التى ألقت الضوء على الجوانب الاجتماعية سواء الزواج المبكر وخطورته على الفرد والمجتمع، إضافة إلى الأعمال الدينية والتاريخية وعودتها للشاشة الصغيرة مرة أخرى، إضافة للأعمال الكوميدية ومن ثم هناك تنوع كبير على الشاشة خلال الموسم الحالى تقوم به الشركة المتحدة.

وتابع عضو مجلس النواب:" أن الشركة المتحدة تقدم تنوع درامى وإنتاج متميز وتهتم بالعناصر الفنية التي تجعلها تقدم وجبة متكاملة، وهذا العام نجد دراما اجتماعية متنوعة الأفكار، إضافة إلى استمرار الدراما الوطنية فى الكتيبة ، فنحن أمام مشهد درامى متنوع، وهذا هو دور الفن الذي يعد القوى الناعمة التى تعتمد عليها الشعوب فى محاربة الأفكار المتطرفة ونشر القيم فى المجتمع من خلال أعمال هادفة تناقش قضايا حقيقة بعيدة عن التكلف والمغالاة وتشويه صورة المجتمع.