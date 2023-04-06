انت الان تتابع خبر بينها العراق.. النيادي يصور دول الخليج من الفضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر النيادي فيديو، على حسابه على تويتر، حيث يبدو فيه وهو داخل الكبسولة، التي قال إن فيها سبع نوافذ.

وقال: "نحن الآن في الصباح، ونطوف حاليا فوق شبه الجزيرة العربية، وليس هناك أجمل من إطلالة على الوطن في بداية اليوم"، حيث بدأ بفتح النوافذ من أجل تصوير منظر الدول الخليجية من الفضاء.



وقرب النيادي الكاميرا ليظهر الرياض في السعودية ، والعراق والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، والإمارات مركزا فيها على العاصمة أبو ظبي مرورا بدبي.

وقال: "خلال لحظات طفنا شبه الجزيرة العربية خلال دقائق معدودة لأن المحطة تدور بسرعة 27 ألف كيلو متر في الساعة، وهي سرعة عظيمة جدا".

وأضاف في نهاية الفيديو: "أحببت ان أشارككم هذه اللحظة، ونظرة على الوطن وتأمل تضاريسه ومناظره الخلابة".

وانطلق رائد الفضاء الإمارتي إلى محطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس الماضي، على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس أكس" المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، ضمن طاقم مكون من أربعة رواد.

ويشارك الفريق في مهمة لإجراء تجارب وأبحاث علمية متنوعة تسهم في توفير إجابات من شأنها مساعدة العلماء في إرسال رحلات استكشاف مأهولة لكواكب في الفضاء العميق.

ويمضي الرواد الأربعة، وهم الأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي، ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وسلطان النيادي البالغ من العمر 41 عاما، هو رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.