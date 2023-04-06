مسؤول روسي: علاقتنا مع واشنطن منهارة

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وأضاف ريابكوف، في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية «رأينا كيف تغير النهج الأمريكي بشكل جذري، منذ توقيع معاهدة (ستارت)، والتصديق عليها»، بحسب ما نقلته قناة «آر تي».
وتابع «أين كانت العلاقات مع الولايات المتحدة في عام 2010، وإلى أين دفعتها إدارة باراك أوباما، ثم دونالد ترمب، ومن ثم جو بايدن، ربما سأصف الوضع الحالي لهذه العلاقات بكلمة واحدة.. انهيار. العلاقات تدمرت».
وشدد على أن «المسؤولية عن ذلك، تقع على عاتق الولايات المتحدة».
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