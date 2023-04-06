شكرا لقرائتكم خبر مسؤول روسي: علاقتنا مع واشنطن منهارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس «إن العلاقات الحالية، بين موسكو وواشنطن، يمكن وصفها بأنها منهارة»، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي المسؤول عن ذلك.

وأضاف ريابكوف، في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية «رأينا كيف تغير النهج الأمريكي بشكل جذري، منذ توقيع معاهدة (ستارت)، والتصديق عليها»، بحسب ما نقلته قناة «آر تي».

وتابع «أين كانت العلاقات مع الولايات المتحدة في عام 2010، وإلى أين دفعتها إدارة باراك أوباما، ثم دونالد ترمب، ومن ثم جو بايدن، ربما سأصف الوضع الحالي لهذه العلاقات بكلمة واحدة.. انهيار. العلاقات تدمرت».

وشدد على أن «المسؤولية عن ذلك، تقع على عاتق الولايات المتحدة».