شكرا لقرائتكم خبر قرار جديد لطالبان يحظر عمل الموظفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في إحاطة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك «تلقى زملاؤنا على الأرض في بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان (يوناما) رسالة عن أمر من سلطات الأمر الواقع يحظر على الموظفات الوطنيات في الأمم المتحدة العمل».
وأضاف دوجاريك «ما زلنا نبحث كيفية تأثير هذا التطور على عملياتنا في البلاد... نتوقع عقد المزيد من الاجتماعات مع سلطات الأمر الواقع غدا (الأربعاء) في كابول، والتي نحاول الحصول على بعض الوضوح بشأنها».
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد لطالبان يحظر عمل الموظفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.