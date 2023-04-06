شكرا لقرائتكم خبر قرار جديد لطالبان يحظر عمل الموظفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الأمم المتحدة إن سلطات حركة طالبان وسعت الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات مع المنظمات غير الحكومية ليشمل موظفاتها في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في إحاطة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك «تلقى زملاؤنا على الأرض في بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان (يوناما) رسالة عن أمر من سلطات الأمر الواقع يحظر على الموظفات الوطنيات في الأمم المتحدة العمل».

وأضاف دوجاريك «ما زلنا نبحث كيفية تأثير هذا التطور على عملياتنا في البلاد... نتوقع عقد المزيد من الاجتماعات مع سلطات الأمر الواقع غدا (الأربعاء) في كابول، والتي نحاول الحصول على بعض الوضوح بشأنها».