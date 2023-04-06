تقارب مصري تركي جديد.. وزيارة مرتقبة في رمضان

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وقال جاويش أوغلو، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل «لقد وجهت إليه دعوة لزيارة تركيا، اتفقنا على الاجتماع خلال رمضان.. سنكون سعداء باستقبال سامح شكري من جديد في بلادنا».
وأشار الوزير إلى أن موعد الزيارة لم يتأكد بعد ويعمل زملاؤنا على التحضير لها، لكن من المتوقع أن يجري قبل 21 أبريل.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في لقاء جمعهما خلال شهر مارس الماضي، العمل من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وقال شكري، في مؤتمر مع نظيره التركي «لدينا أرضية صلبة ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات بشكل قوي»، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات مهمة وشفافة.
وأعرب عن تطلعه إلى فتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا، مشيرا إلى أن علاقات البلدين لها مكانة مهمة.
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