شكرا لقرائتكم خبر تقارب مصري تركي جديد.. وزيارة مرتقبة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن نظيره المصري سامح شكري سيزور تركيا خلال شهر رمضان، في حين تسعى أنقرة والقاهرة إلى تطبيع العلاقات.

وقال جاويش أوغلو، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل «لقد وجهت إليه دعوة لزيارة تركيا، اتفقنا على الاجتماع خلال رمضان.. سنكون سعداء باستقبال سامح شكري من جديد في بلادنا».

وأشار الوزير إلى أن موعد الزيارة لم يتأكد بعد ويعمل زملاؤنا على التحضير لها، لكن من المتوقع أن يجري قبل 21 أبريل.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في لقاء جمعهما خلال شهر مارس الماضي، العمل من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.

وقال شكري، في مؤتمر مع نظيره التركي «لدينا أرضية صلبة ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات بشكل قوي»، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات مهمة وشفافة.

وأعرب عن تطلعه إلى فتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا، مشيرا إلى أن علاقات البلدين لها مكانة مهمة.