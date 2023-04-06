الحوثي يتجاهل مجلس الأمن ويشعل مأرب وشبوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ساعات من إدانة مجلس الأمن الدولي التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي في مأرب وشبوة، شنت الجماعة قصفا جديدا بأسلحة ثقيلة استهدف مناطق المدنيين في مديرية حريب، جنوب شرق مأرب، طال مناطق «آل عقيل» وجراذا شمال مديرية حريب.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة «التصعيد الأخير من قبل الحوثيين، بما في ذلك استهداف مسؤولين كبار في الحكومة في تعز وحثوهم على الامتناع عن التحريض، وإيلاء الأولوية للشعب اليمني».

وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيانهم «الدعم لجهود الأمم المتحدة لمنع حدوث تسرب كارثي من ناقلة النفط «صافر» المتهالكة العملاقة.

ودعوا المانحين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بتقديم الأربعة وثلاثين مليون دولار المتبقية للقيام بعملية طارئة للحيلولة دون وقوع الكارثة».

وكانت مصادر محلية كشفت بأن السيول جرفت متفجرات والغام زرعتها ميليشيات الحوثي إلى مناطق آهلة بالسكان في محافظة مأرب، وأكد المركز المركز العربي للأطراف الصناعية، أن الحرب منذ اندلاعها في اليمن خلفت أكثر من 8000 معاق ومبتور أحد طرفيه أو كلاهما، ودعا المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على الأطراف التي تزرع الألغام في اليمن إلى التوقف فورا عن زراعة الألغام الفردية المحرمة دوليا والكشف عن خرائط الألغام.

من جهته، وثق المرصد اليمني للألغام، مقتل وإصابة 872 مدنيا جراء الألغام ومخلفات الحرب خلال 15 شهرا، معظمهم سقطوا في محافظة الحديدة.

وأوضح في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، إن حياة المواطنين المدنيين في إحدى عشرة محافظة يمنية معرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تلوثها بالألغام، وأكد أن 349 مدنيا قتلوا، من بينهم 120 طفلا و19 امرأة، و4 مهندسين عاملين في نزع الألغام.

في غضون ذلك أكد تقرير حقوقي صادر عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريق هود (فريق إقليم سبأ) و12 منظمة محلية حجم الخسائر البشرية والمادية المهولة التي خلفتها ألغام الحوثيين خلال فترة التهدئة المؤقتة في اليمن والتي امتدت من يناير 2022 حتى فبراير 2023 سقوط 1022 مدنيا، بين قتيل وجريح، منهم 388 طفلا و96 امرأة و100 مسن.

وأكد التقرير الذي جاء بعنوان (اليمن.. الألغام والسلام) بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام أن فريق الرصد تحقق من مقتل 386 مدنيا في 17 محافظة يمنية، نتيجة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة، التي زرعتها وخلفتها جماعة الحوثي بينهم 128 طفلا، و25 امرأة و38 مسنا إضافة إلى جرح وإصابة 637 مدنيا آخرين، بينها 260 طفلا و71 امرأة و62 رجلا طاعنا في السن.

الي ذلك ‏دعت السفارة الأمريكية في اليمن جماعة الحوثيين لتسليم الخرائط المتعلقة بالألغام.

وأعربت في تغريدة على موقعها في تويتر بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، عن حزنها على اليمنيين الذين قتلوا وأصيبوا بسبب الألغام.

مشاهدات يمنية:

