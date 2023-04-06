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150 طن أغذية سعودية إلى السودان ولبنان

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس أكثر من 150 طنا من المواد الغذائية في السودان ولبنان.

وسلم المركز ضمن مشروع سلة إطعام 10 أطنان و712 كجم من السلال الغذائية في محلية كرينك التابعة لولاية غرب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 2.208 أفراد من الفئات الأكثر احتياجا.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في مناطق الخروب والناعمة بمحافظة جبل لبنان ووادي خالد بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال رمضان، وجرى توزيع 141 طنا و960 كجم من السلال الغذائية، استفاد منها 10.920 فردا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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