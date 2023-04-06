150 طن أغذية سعودية إلى السودان ولبنان

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وسلم المركز ضمن مشروع سلة إطعام 10 أطنان و712 كجم من السلال الغذائية في محلية كرينك التابعة لولاية غرب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 2.208 أفراد من الفئات الأكثر احتياجا.
وواصل المركز توزيع السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في مناطق الخروب والناعمة بمحافظة جبل لبنان ووادي خالد بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال رمضان، وجرى توزيع 141 طنا و960 كجم من السلال الغذائية، استفاد منها 10.920 فردا.
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