شكرا لقرائتكم خبر باشاغا يوافق على انتخابات ليبية خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا دعمه لخطة المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باتيلي لتنظيم الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن باشاغا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمدينة سرت قوله «نحن ندعم خطة البعثة الأممية في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي لتنظيم الانتخابات، ومستعدون لتوفير مبالغ مالية لتنظيمها قبل نهاية العام الحالي».

كما رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتشكيل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» بين مجلسي النواب والدولة.