باشاغا يوافق على انتخابات ليبية خلال 2023

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ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن باشاغا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمدينة سرت قوله «نحن ندعم خطة البعثة الأممية في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي لتنظيم الانتخابات، ومستعدون لتوفير مبالغ مالية لتنظيمها قبل نهاية العام الحالي».
كما رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتشكيل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» بين مجلسي النواب والدولة.
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