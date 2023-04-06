اعتقال 14 داعما للإرهاب في الجزائر

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وذكرت الوزارة، في بيان أنه جرى ضبط بندقية رشاشة من نوع «إف إم بي كاي» خلال عملية بحث بولاية تمنراست جنوب الجزائر، مشيرة إلى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني.
وكشفت عن اعتقال 44 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 460 كجم، إلى جانب ضبط 28 ألفا و907 أقراص هلوسة.
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