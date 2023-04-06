شكرا لقرائتكم خبر اعتقال 14 داعما للإرهاب في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس باعتقال 14 عنصرا داعما للإرهاب في الفترة الممتدة من 29 مارس الماضي إلى الرابع من أبريل الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان أنه جرى ضبط بندقية رشاشة من نوع «إف إم بي كاي» خلال عملية بحث بولاية تمنراست جنوب الجزائر، مشيرة إلى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني.

وكشفت عن اعتقال 44 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 460 كجم، إلى جانب ضبط 28 ألفا و907 أقراص هلوسة.