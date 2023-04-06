أبو ردينة: الاحتلال مستمر بتدنيس الأقصى وخلق مناخات للتصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الاحتلال الإسرائيلي مصر على الاستمرار بتدنيس المسجد الأقصى المبارك وخلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار والتوتر.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن ما حدث مساء اليوم في المسجد الأقصى من اعتداء على المصلين، والذي يأتي استكمالًا للاعتداءات الوحشية التي جرت أمس، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد جر المنقطة إلى

مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

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وأكد أبو ردينة أن ما تقوم به إسرائيل من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يشكل صفعة للجهود الأمريكية التي حاولت خلال الفترة الماضية، إيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في شهر رمضان المبارك.