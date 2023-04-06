إسرائيل تُهدد إيران بشن هجمات عنيفة

ياسر رشاد - القاهرة -

من بين الصراعات المُشتعلة في الشرق الأوسط، يبدو أن الصراع بين "إيران وإسرائيل" الأكثر احتمالاً للانفجار، وفي هذا الصدد، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "هيرسي هاليفي" أنه بإمكان تل أبيب شن هجمات عنيفة على طهران بمفردها حتى بدون مساعدة الولايات المتحدة".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال هيرسي هاليفي: "إسرائيل يُمكنها - وهي مُستعدة - لشن هجوم استباقي على إيران، حتى بدون مساعدة الولايات المتحدة..نحن مُستعدون للعمل ضد إيران، والجيش الإسرائيلي لديه القدرة على الضرب في كل البلدان البعيدة والقريبة من الوطن".

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وأضاف: "في السنوات المُقبلة، سيُعزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير قدراته من أجل ضربة استباقية على إيران، وعلى الرغم من بعد المسافة فان مثل هذه الضربة ستكون ساحقة".

وعلق هيرسي هاليفي على الانتقادات الأخيرة لإدارة بايدن لإسرائيل، مُعتبرًا أنه "إذا كانت الدولة اليهودية قادرة على مُواجهة أي تحد أمني، فمن الأفضل دائمًا أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا".

وتابع: "نحن نعرف كيف نتصرف بمفردنا..نحن دولة ذات سيادة تحتفظ بالحق في اتخاذ قراراتها..سيكون من الجيد أن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا،

لكن هذا ليس مُلزمًا".

وعن الأوضاع الأمنية في المنطقة، علق هيرسي هاليفي قائلاً: "الأسبوعان الأولان من شهر رمضان مضيا بهدوء نسبي، لكن هذا تغير الليلة الماضية، الأحداث في الحرم القدسي أثارت التوترات في كُل من غزة والضفة الغربية..الجيش الإسرائيلي يستهدف "المنظمات الإرهابية"، والهجمات الصاروخية على إسرائيل ستكون موضوع رد كبير".

واختتم قائلاً: "ما منعني فعلاً من النوم في الأيام الأخيرة هو الصلة بين أمن إسرائيل والوضع الاجتماعي في البلاد"، في إشارة إلى الجنود الذين يرفضون الحضور للخدمة الاحتياطية بسبب خلافهم مع مشروع الإصلاح القضائي، مُضيفًا: "يجب أن يقدموا أنفسهم دون قيد أو شرط عندما يتم استدعاؤهم، غالبية الجنود هم من جنود الاحتياط ونُريدهم أن يحضروا كلما طلبنا منهم ذلك".