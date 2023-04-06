رئيسة تايوان تُعلق على الدعم الأمريكي إلى تايبيه

ياسر رشاد - القاهرة -

علقت رئيسة تايوان "تساي إينغ-وين"، على الدعم الأمريكي إلى بلادها، قائلةً "الحشد من ساسة الحزبين الديموقراطي والجمهوري الذين التقوها في كاليفورنيا يُؤكد أن تايبيه "ليست معزولة وليست وحيدة" في مُواجهة الغضب الصيني".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، شدّدت رئيسة تايوان في تصريحات للصحفيين خلال جولة في مدينة سيمي فالي على هامش لقائها رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي على أن "حضورهم ودعمهم الراسخ يطمئنان شعب تايوان الى أننا لسنا معزولين ولسنا وحيدين".

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وقد استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري "كيفن مكارثي" في كاليفورنيا، رئيسة تايوان "تساي إينغ وين"، في مُستهل اجتماع أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده .

وعُقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة "سيمي فالي"، في حين احتشد أمام المكتبة مُتظاهرون مُؤيدون لبكين وآخرون مؤيّدون لتايوان في تجمعين مُتضادين.

وكانت السُلطات الصينية قد توعدت بـ"الرد" على الاجتماع بين مكارثي وتساي، وكثفت في الأسابيع الماضية التصريحات الغاضبة، حيث قال وزير الخارجية الصيني في تحذير أخير إن "الصين تُعارض بشدة" اللقاء بين ثالث شخصية في الدولة الأمريكية ورئيسة تايوان التي تنتمي الى حزب مؤيد لاستقلال الجزيرة.