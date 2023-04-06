زيارة زيلينسكي تعزز الروابط مع بولندا

فاز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعهدات جديدة بتعاون عسكري واقتصادي أعمق في زيارة دولة لبولندا، حيث سعى الجيران إلى إقامة علاقة أقوى في تحد للحرب الروسية الشاملة ضد كييف التي أعادت تشكيلها التحالفات الدولية.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بلاده زودت أوكرانيا بأربع طائرات مقاتلة من طراز MiG-29 سوفيتية التصميم لمساعدتها في صد هجوم الكرملين.

وقال إن أربعة آخرين في طور التسليم وستة أخرى قيد التجهيز.

الشركات البولندية

فيما قال زيلينسكي في مؤتمره الصحفي مع دودا إن حكومته «سترحب ترحيبا حارا» بالشركات البولندية التي تسعى لمساعدة أوكرانيا في إعادة إعمار ما بعد الحرب، والتي قدر البنك الدولي أنها قد تكلف 411 مليار دولار. والتقى في وقت لاحق برئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي ووقع اتفاقيات بشأن تطوير البنية التحتية الأوكرانية التي تفتح الباب أمام مئات الشركات البولندية.

ونالت بولندا الأوسمة العسكرية والثناء على زيلينسكي حيث رحبت به هو وزوجته في زيارة مشتركة، وشكرا خلالها البلاد على دعمها العسكري الحاسم فضلاً عن كونها ملاذاً للاجئين الأوكرانيين.

تسليم الأسلحة

وذكر زيلينسكي أن الدول وقعت على حزمة دفاعية جديدة لتسليم الأسلحة البولندية.

وأنهم سيقيمون أيضا مصانع مشتركة للأسلحة والذخيرة.

وقال مورافيكي إن زيارة زيلينسكي كانت «مهمة للغاية لأننا نشكل صورة أوروبا للمستقبل. أراد الكرملين وبوتين وموسكو نهاية لأوكرانيا، لكن اليوم يمكننا أن نرى أن هذه الحرب تبدأ في نهاية روسيا العدوانية، و تمثل) بداية لأوروبا جديدة تمامًا. الحرب العالمية

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي ودودا إنهما يريدان التخلي عن أي مظالم من حقبة الحرب العالمية الثانية لا تزال قائمة في أوكرانيا وبولندا.

وقال دودا: «لا توجد بيننا مواضيع محظورة...لا تزال هناك جروح مفتوحة في ذاكرة كثير من الناس».

وتميزت زيارة زيلينسكي إلى وارسو لأنه أُعلن عنها مسبقًا وتم إجراؤها دون سرية كما في الرحلات الخارجية السابقة.

وقال مارسين برزيداتش، رئيس مكتب السياسة الخارجية في دودا، إن هذه كانت أيضًا المرة الأولى التي يسافر فيها زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا إلى الخارج معًا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وقد سافر زيلينسكي عبر بولندا في رحلاته الخارجية السابقة، لكنه حتى الآن لم يجعلها وجهته الوحيدة. كان الغرض من الرحلة إلى وارسو في المقام الأول هو شكر بلد كان مشجعًا دوليًا لأوكرانيا، فضلاً عن ملاذ آمن للاجئين الأوكرانيين ومركز عبور للمساعدات الإنسانية والأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا.

نظام أمني

وقد سلطت الزيارة الضوء على الدور المتصاعد للدولة الواقعة في وسط أوروبا في نظام أمني دولي جديد انبثق من الحرب.

وتسعى بولندا إلى تحديث جيشها من خلال شراء الدبابات والمعدات الأخرى من المنتجين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين.

كما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في بولندا. و التقى زيلينسكي بالأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا. وتم تسجيل أكثر من 1.5 مليون أوكراني لدى الحكومة البولندية منذ بدء الحرب.

انخفاض الأسعار

وجاءت زيارة زيلينسكي في وقت حرج، حيث يزداد غضب المزارعين البولنديين لأن الحبوب الأوكرانية التي دخلت البلاد تسببت في وفرة، مما تسبب في انخفاض الأسعار. ومن المفترض أن يتم تخزين الحبوب مؤقتًا فقط قبل إرسالها إلى الأسواق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

لكن المزارعين يقولون إن الحبوب تشغل مساحة في الصوامع وتدخل الأسواق البولندية، مما تسبب في انخفاض الأسعار المحلية.

ويقول المزارعون الرومانيون والبلغاريون إنهم يواجهون نفس المشكلة.

قال زيلينسكي وموراويكي إنهما توصلا إلى اتفاق لحل هذه المشكلة، رغم أنهما لم يعطيا تفاصيل.

أزمة عميقة

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن علاقات موسكو مع واشنطن «في أزمة عميقة» حيث قادت الولايات المتحدة حلفاءها في إمداد أوكرانيا بالمساعدات والأسلحة.

وفي حديثه في احتفال قبل فيه أوراق اعتماد دبلوماسية من سفراء 17 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، زعم بوتين أن دعم واشنطن لاحتجاجات 2014 في كييف التي أطاحت برئيس موال للكرملين أدى إلى إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا.

تطورات أخرى:

أوكرانيا:

قالت السلطات العسكرية إن القوات الروسية شنت 47 غارة جوية، وثلاث ضربات صاروخية و 42 هجوماً من قاذفات صواريخ متعددة.

وذكر مكتب زيلينسكي أن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في تلك الفترة.

روسيا:

اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا وحلفاءها بمحاولة التأثير على أقمار الاتصالات المدنية الروسية وهددت بأن موسكو يمكن أن ترد بالمثل.