تفاصيل.. يوم لترمب كمتهم جنائي

لأول مرة في التاريخ، مثل رئيس أمريكي سابق أمام المحكمة كمتهم جنائي.

حيث استسلم دونالد ترمب للسلطات بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك لوائح اتهام تتعلق بدفع أموال صامتة في ذروة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وبين ترمب، المرشح الرئاسي لعام 2024، أنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية في قاعة محكمة في مانهاتن.

ثم عاد إلى منزله في فلوريدا.

إليك ما يجب معرفته عن يوم ترمب في المحكمة:

دفعات نقدية

كشف المدعون العامون عن لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق، مما منح ترمب ومحاميه والعالم أول فرصة لرؤيتهم.

ووجهت إلى ترمب 34 تهمة تزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى.

وقال ممثلو الادعاء إنه تآمر لتقويض الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال محاولة قمع المعلومات التي قد تضر بترشيحه، ثم إخفاء الطبيعة الحقيقية للمدفوعات المالية الصامتة.

البقاء صامتا

ولم يُشاهد ترمب إلا لفترة وجيزة خارج مكتب المدعي العام، حيث استسلم للسلطات وحُجز وأخذت بصمات أصابعه خلف أبواب مغلقة.

ولم يتم التقاط صورة له، وفقًا لاثنين من مسؤولي إنفاذ القانون اللذين لم يتمكنا من مناقشة تفاصيل العملية علنًا.

وعندما دخل الرئيس السابق قاعة المحكمة، نظر لفترة وجيزة إلى مجموعة من كاميرات الأخبار لكنه لم يتوقف للتحدث إلى المراسلين.

وداخل قاعة المحكمة، جلس إلى طاولة الدفاع ويداه في حجره ومحاموه إلى جانبه.

وخلال الفترة المتبقية من الإجراءات، بقي ساكنًا ولم يتحدث إلا لفترة وجيزة في المحكمة، وقال للقاضي إنه «غير مذنب» وإنه نُصح بحقوقه.

غير عادل

وقبل مثوله أمام المحكمة، نشر ترمب منشورات على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به يشكو من أن المنطقة ذات الكثافة الديمقراطية كانت «مكانًا غير عادل للغاية» و«هذا ليس ما كان من المفترض أن تكون عليه أمريكا!» وصوّر قضية مانهاتن وثلاثة تحقيقات منفصلة من وزارة العدل والمدعين العامين في جورجيا، على أنها ذات دوافع سياسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، هاجم المدعي العام في مانهاتن ألفين براج، ودعا مؤيديه إلى الاحتجاج وحذر من «الموت والدمار المحتمل» إذا وجهت إليه تهم.

ترمب وأنصاره

وكرر ترمب، الذي ظهر أمام عدة مئات من أنصاره في منزله في فلوريدا، مار إيه لاغو، ليلة الثلاثاء، مزاعمه بأن التحقيق كانت له دوافع سياسية. وهاجم براج والقاضي في قضية نيويورك وأسرة القاضي والمدعين الآخرين الذين يحققون معه في قضايا أخرى. قال ترمب: «الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها».

جرائم جنائية

وتحدث المدعي العام ألفين براج، علنًا لأول مرة منذ لائحة الاتهام الأسبوع الماضي، وعقد مؤتمرًا صحفيًا مقتضبًا بعد إجراءات المحكمة التي قال فيها إن مخطط الأموال الصامتة يشكل «جرائم جنائية في ولاية نيويورك - بغض النظر عن هويتك». وقال: «لا يمكننا ولن نطبع السلوك الإجرامي الخطير».

وبين المدعي الديمقراطي أن السجلات التجارية الدقيقة والحقيقية مهمة في كل مكان، ولكن بشكل خاص في مانهاتن، لأنها المركز المالي للعالم.

وسُئل براج في المؤتمر الصحفي عن سبب عرضه للقضية الآن وما إذا كان التوقيت سياسيًا. وقال إن لدى مكتبه «أدلة إضافية» لم تكن لدى سلفه.

وتابع: «أحمل القضايا عندما تكون جاهزة».