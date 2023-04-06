انت الان تتابع خبر واشنطن تحدد موعد تسليم دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت سينغ، ردا على سؤال حول توقيت إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا: "التدريب لم يبدأ بعد.. هدفنا هو تسليم تلك الدبابات لأوكرانيا قبل نهاية العام ولكن هذا هو الموعد الوحيد الذي يمكننا الإفصاح عنه".وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أكد، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" من مخزون وزارة الدفاع دون الحاجة إلى شراء دبابات جديدة.

وقال أوستن، خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي حول الميزانية الدفاعية: "نحن نخرج الدبابات من مخزوننا ونعيد تركيبها بحيث تكون قابلة للتصدير، وبالتالي ستخرج فعليا دون الحاجة إلى شراء دبابات جديدة".

