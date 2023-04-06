شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم عويان: المتحدة قدمت نموذجا يحتذى به بدراما رمضان وأعادت الفن لدوره الهادف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نموذجا يحتذى به هذا العام فيما يتعلق بدراما رمضان، وقامت بإنتاج مسلسلات هادفة ترسخ لقيم المجتمع المصرى كما قدمت مجموعة متميزة من المسلسلات الدينية والتاريخية، وهو الأمر الذي طالبنا به كثيرا خاصة في دراما رمضان.

وأضاف النائب حازم عويان، فى تصريح له، أن الشركة المتحدة قدمت محتوى فنى مميز للغاية خلال موسم رمضان هذا العام، لافتا إلى أن الدراما المقدمة ابتعدت عن الإسفاف والابتذال ومشاهد العنف، منوها أن المحتوى المقدم آمن للأسرة والأطفال.

وأشاد عويان، بالإنتاج الدرامي المتنوع للشركة المتحدة للخدمات خلال شهر رمضان المبارك، حيث إنها تستطيع إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، كما نجحت في استعادة ريادة الفن لمكانته.

وأضاف النائب حازم عويان، أن هذا الموسم الدرامي متميز ومتنوع، وذلك بخريطة ترتكز على قضايا تشغل الشارع المصرى واهتماماته، وتمتزج بين قضايا العلاقات الاجتماعية والمرأة والطفل والتاريخية بل والروائية، لترضى فى ذلك جميع الأذواق يخدم تماسك المجتمع والحفاظ على هويته.

وقدم عضو مجلس النواب، الشكر والتحية للشكر للشركة المتحدة على ما قدمته من محتوى درامى مميز في موسم رمضان هذا العام، مثمنا الجهود المبذولة في هذا الصدد، مؤكدا أن الفن رسالة وقوة مصر الناعمة التى ينبغي أن نوليها اهتماما كبيرا في المضمون والشكل خلال الفترة المقبلة.