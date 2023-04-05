التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين يُؤرق روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت "روسيا"، عن قلقها الشديد من تطور التصعيد بين "الفلسطينيين والإسرائيليين"، ما يُهدد بالانتقال إلى مُواجهة مُسلحة، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قالت زاخاروفا "ما يحدث يُثير عداء جميع أديان العالم. وتُعرب موسكو عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي يُهدد بالتصعيد إلى مُواجهة مُسلحة واسعة النطاق، كما حدث مرارا في الماضي.

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وأضافت المتحدثة الروسية: "إن مُصادفة الأعياد الدينية للمسيحيين والمسلمين واليهود تُزيد من توتر الوضع".

وأُصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 350 فلسطينيًا في اقتحامات الأقصى.

وأدانت الأردن ومصر تصرفات إسرائيل، وأفادت الدائرة الصحفية للجيش الإسرائيلي، أن مُقاتلين ودبابات إسرائيلية هاجموا مواقع حركة حماس في قطاع غزة فجر الأربعاء ردًا على إطلاق صواريخ على منطقة الغلاف.

وأعلنت الخارجية الروسية مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل، أن موسكو تُؤكد أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تهدئة الموقف بشأن المسجد الأقصى في القدس وقطاع غزة، في أسرع وقت.