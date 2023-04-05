أمريكا تدعم أوكرانيا في ضرب المناطق الروسية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة -

تدعم "الولايات المتحدة الأمريكية"، أوكرانيا في ضرب المناطق الروسية الجديدة، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، "جون كيربي"، مُؤكدًا أن " البيت الأبيض لا يُشجّع كييف على تنفيذ ضربات خارج أوكرانيا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال كيربي، مُعلقًا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أجهزة المخابرات الغربية تمد أوكرانيا بالأموال لتنفيذ أعمال تخريبية: "مُنذ بداية الصراع، نُقدم دعمًا استخباراتيًا ومعلوماتيا لأوكرانيا من أجل السماح لها بالدفاع عن نفسها وإجراء العمليات.. لن أخوض في تفاصيل المعلومات الاستخباراتية التي نُقدمها وكيف نقوم بها لكنها تهدف إلى ضمان مساعدة أوكرانيا، مثل كل شيء نفعله.. نحن لا نُشجّع أوكرانيا على تنفيذ ضربات خارج البلاد".

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وفي الوقت نفسه، أشار مُمثل البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تُواصل منح القوات الأوكرانية الفرصة لإجراء عمليات عسكرية من أجل الاستيلاء على المناطق الروسية الجديدة، وهي شبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، قال بوتين إن الأجهزة الخاصة الغربية مُتورطة في تحضير وتجهيز كييف لتنفيذ أعمال إرهابية على أراضي روسيا.